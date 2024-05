Declarações do treinador do Boavista, Jorge Simão, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a derrota por 2-1 ante o FC Porto, em jogo da 33.ª jornada da I Liga:

«O adversário está a perder, a jogar em casa, precisa de pontos para o seu objetivo. Nós, num jogo em que fazemos 4 faltas, levamos nove cartões amarelos, um jogador expulso. Que posso eu dizer? E com isto estou a fazer uma constatação de um facto, não estou a analisar. Agora, é duro perder nestas circunstâncias. Mas tenho de dizer o que disse aos jogadores. Quando cheguei aqui, disse que trazia uma mala cheia de entusiasmo e era normal que fosse consoante as jornadas. E o que lhes disse foi que hoje enchi outra vez o meu baú de entusiasmo, porque as coisas têm de ser, na minha ótica e com a experiência que já vou acumulando no futebol profissional, encaradas desta forma. É muito duro, mas já está. O que quero é que os rapazes apareçam fresquinhos no próximo treino, física e mentalmente, para nos prepararmos para a última.»

«Estou aqui há pouco tempo e ainda a conhecer a fundo alguns destes jogadores e acho que há jogadores no Boavista com muita qualidade. E o Bruno Lourenço é um desses jogadores. Já está numa fase da sua carreira em que está um jogador maduro. Faz o jogo que faz, o golo que faz, depois de um momento infeliz na semana passada. Estes jogadores, que acho que são jogadores para tomar em consideração, mesmo para patamares competitivos mais elevados, mas por outro lado há uma série de jovens com potencial enorme. Repare-se, por exemplo, no Joel. O jogo que o Joel fez hoje. O Luís dos Santos, o jogo que ele faz, sendo um extremo. Começa a lateral-esquerdo, acaba a lateral-direito, cumpre as missões, com extremo desgaste. Acho que há aqui bons valores, numa época difícil para o clube, se calhar numa conjuntura mais favorável, havia aqui potencial para coisas diferentes.»