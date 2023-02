Declarações do treinador do Marítimo, José Gomes, à SportTV, após a derrota por 2-1 ante o Desportivo de Chaves, em jogo da 19.ª jornada da I Liga:

«Uma entrada com um erro posicional num lançamento lateral a favor do Chaves. Nós já tínhamos tido uma entrada a perder no jogo com o Vizela. Desta vez, por razões diferentes: não foi apatia, falta de atitude. Foi erro de posicionamento, quiseram acompanhar e perseguir os jogadores adversários, deixaram espaço por dentro e foi bem aproveitado pelo Chaves.»

«O segundo golo, um penálti sem necessidade. Há um pequeno toque. Não vi, mas confirmaram-me que sim, quando o jogador do Chaves não criava perigo nenhum. É um penálti perfeitamente desnecessário. Começámos a perder ao segundo minuto e depois o 2-0 tornou-se um desafio muito maior. E quando isto acontece numa equipa que tem muitas derrotas, que passa muito tempo da época com derrotas, não é apenas o golo que acaba de sofrer. É o primeiro golo e o segundo golo em cima de muita frustração.»

«Mas hoje vi, pela primeira fez uma equipa que, mesmo a perder 2-0, nunca se rendeu. Bateu-se sempre pelo resultado, lutou sempre por cada bola. Portanto, na situação em que estamos, temos de agarrar-nos a tudo o que aparece de positivo. E o positivo foi isso: a equipa, mesmo em desvantagem de dois golos, procurou sempre dar a volta ao resultado até final. Houve momentos em que quase conseguíamos. O que levou de positivo é que a equipa nunca se rendeu, bateu-se sempre por cada bola à procura do golo da igualdade.»

«Vamos conseguir manter o Marítimo, estou a dar a cara. Vamos conseguir manter o Marítimo e esta afirmação baseia-se na relação e na capacidade de trabalho que estou a conseguir ter com este plantel e que me levam a ter coragem de, perante vós, dizer que vamos manter o Marítimo na I Liga.»