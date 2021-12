A FIGURA: Luís Díaz

Abriu a autoestrada em Vizela. Endiabrado, o colombiano provocou calafrios à defensiva vizelenese sempre imprimiu ritmo no corredor esquerdo, fabricando uma mão cheia de lances de golo claro apenas na primeira parte. Abriu o ativo e assistiu para o segundo tento dos dragões, somando mais um golo e uma assistência para a sua conta pessoal. 14.º golo da época para o ‘cafetero’, que deu o triunfo ao FC Porto na última jornada, frente ao Sp. Braga.

O MOMENTO: segundo golo do FC Porto (19’)

Otávio vem de trás e no coração da área aproveita a deixa de Luís Díaz para cedo no encontro cavar uma vantagem segura para o FC Porto. Bom movimento do colombiano na esquerda, a fugir à marcação, tendo depois discernimento para ver o colega em melhor posição e endossar um presente em forma de golo.

OUTROS DESTAQUES

Otávio

Passe milimétrico a descobrir Luís Díaz no primeiro golo do encontro. Desembrulhou-se aí o jogo, que até podia ser difícil, caso o FC Porto não o facilitasse, como foi o caso. Liderou a equipa na primeira metade, saindo para descansar na segunda metade. Menção honrosa para o médio criativo.

Kiko Bondoso

Assinou o momento de maior perigo do Vizela em todo o jogo, ao cabecear ao ferro no arranque da segunda parte. Bom tecnicamente, teve pouco espaço para se mostrar ao jogo e deixar sair o seu talento.

Uribe

O FC Porto praticamente não deixou respirar o Vizela, sendo esse um dos fatores para que os dragões ficassem confortáveis. Em muito isso deveu-se a Uribe, que palmilhou o meio campo tanto em missão defensiva como ofensiva.

Aidara

Apesar de o Vizela sofrer quatro golos, o central demonstrou grande disponibilidade e fez vários cortes providenciais.