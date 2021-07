Magalhães e Silva voltou a afirmar, à semelhança do que tinha feito no sábado à saída do tribunal, que Luís Filipe Vieira está a refletir se retoma ou não as funções no Benfica, sendo que nada o impede de voltar a ser presidente do clube e presidente da SAD, não podendo apenas contactar com os administradores da SAD.

«É uma coisa que ele está a ponderar. Ele suspendeu as funções no Benfica e porque só as suspendeu, quando as entender retomar, poderá retomá-las. É uma coisa que está a ponderar seriamente», referiu o advogado em entrevista à TVI.

Magalhães e Silva frisou ainda que Luís Filipe Vieira ficou muito magoado com o facto de Rui Costa se ter anunciado como novo presidente do Benfica. Foi o próprio advogado quem lhe deu a notícia.

«Com um ar de amargura disse apenas: ‘Fizeram-me isso?’. E a conversa acabou aí. Só me disse essa frase: 'Fizeram-me isso?' Se a decisão dele sobre regressar pode acontecer nos próximos dias? Não lhe sei responder.»