Declarações do treinador do Rio Ave, Luís Freire, à BTV, após a derrota por 4-1 ante o Benfica, em jogo da 17.ª jornada da I Liga:

«A análise ao jogo… uma equipa que vem muito bem organizada, que veio procurar jogar o seu jogo, a sua identidade, a sua capacidade de jogar em qualquer campo do país. Um Rio Ave com dificuldades, há dois mercados que não tínhamos outros jogadores, mas estes jogadores provaram hoje que têm muita qualidade.»

«Uma equipa que veio jogar o jogo pelo jogo, teve 60 minutos a um nível altíssimo, criou golo, teve duas bolas no poste, com jogadas de princípio, meio e fim, a jogar no campo todo, com pressão alta, com reação à perda. Uma equipa que, na minha opinião, durante 60 minutos fez o que nenhuma equipa fez na Luz. Agora, quando chegas aos 60 minutos com esta qualidade, esta capacidade, a merecer estar a ganhar o jogo, contra uma grande equipa, de campeões, de classe mundial, temos de ser valorizados por isto. E penso que o árbitro não esteve à altura do jogo.»

«O [Aderllan] Santos faz duas faltas, a primeira toca na bola, amarelo. A seguir expulsa o jogador na segunda falta. Desequilibra um jogo que estava, no mínimo, equilibrado e as verdades são para ser ditas. Não podemos empurrar sempre as coisas para a frente, como se Portugal fosse um país antidemocrático. Portugal é um país democrático e a verdade tem de ser dita. O Rio Ave foi superior ao Benfica durante 60 minutos, o árbitro errou no Santos e isto penaliza o treinador do Rio Ave, a presidente do Rio Ave, os adeptos, a equipa, que procura jogar e vai com um 4-1 para casa, porque o Benfica a partir dos 60 minutos superioriza-se naturalmente, apoiado pelos adeptos, com o desgaste que temos. Mas até lá, a melhor equipa foi o Rio Ave e se não disserem isto são mentirosos. O que eu estou a dizer é verdade. Se não conseguimos ver isto, se calhar sou eu que estou a mais no futebol e já venho da distrital. Chegamos aqui, fazemos isto, mas depois há aquele amarelo, há o segundo, ficamos com menos um jogador na Luz. E no 2-1 o Costinha sofre falta. Não é assinalada, golo para o Benfica e vamos por aí fora. Assim, a Liga, que me convidou para ir lá amanhã a uma conferência, quero ver o que vão dizer a isto. Se está tudo bem, se calhar é o Luís Freire que está mal.»