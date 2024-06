Pedro Proença deixou uma mensagem de condolências, após a morte de Manuel Fernandes aos 73 anos.

Em comunicado no site oficial da Liga, o presidente do organismo destaca alguém que era «mais do que uma glória do futebol português» e garante que «a dimensão humana» do antigo jogador e treinador permanecerá para sempre.

Além da mensagem de Pedro Proença, o comunicado destaca também alguns dos recordes e dados de Manuel Fernandes enquanto atleta e o percurso desde a estreia no Sarilhense até ao fim da carreira, no V. Setúbal.

Leia o comunicado da Liga na íntegra:

A Liga Portugal lamenta, profundamente, a morte de Manuel Fernandes, glória do Futebol Português, que faleceu esta quinta-feira devido a doença prolongada.

Senador da Fundação do Futebol, Manuel Fernandes contava 73 anos e é o recordista de jogos efetuados no escalão principal do Futebol Português (486), sendo um dos grandes goleadores da história. Sempre muito acarinhado, foi homenageado na Tomada de Posse dos Órgãos Sociais da Liga Portugal para o quadriénio 2023-2027, na primeira edição do Circuito Liga Portugal Legends e da Liga Portugal Awards, a Grande Gala do Futebol Profissional.

“Mais do que uma glória do Futebol português, Manuel Fernandes era, e será sempre, um bom amigo, genuíno, verdadeiro. À família, amigos e a todos os que da sua vida tiveram o privilégio de fazer parte, deixo um abraço solidário neste momento de dor. Farei questão que a sua memória e o seu bom exemplo perdurem no tempo, porque os seus golos e a sua dimensão humana ficarão para sempre connosco”, expressou Pedro Proença, Presidente da Liga Portugal.

Enquanto futebolista, Manuel Fernandes estreou-se como sénior no Sarilhense, na época 1968-69, transitando para a CUF, clube pelo qual fez a sua estreia no escalão maior do futebol português e onde deixou inegável marca ao apontar 41 golos. Em 1975 assinou pelo Sporting CP, onde alinhou durante 12 épocas consecutivas e contribuindo com um total de 258 golos, sendo o melhor marcador da então chamada 1.ª Divisão na época 1985-86. Pelo clube de Alvalade, conquistou dois títulos de campeão nacional, duas Taças de Portugal e uma Supertaça Cândido de Oliveira. A terminar a carreira de jogador representou ainda o Vitória FC, onde marcou 16 golos em 28 partidas ao serviço do clube de Setúbal. Pela Seleção Nacional contou 30 internacionalizações AA, tendo apontado sete golos.

Como treinador, orientou Vitória FC, E. Amadora, Ovarense, Campomaiorense, Tirsense, Santa Clara, FC Penafiel e U. Leiria, assumindo sempre papel de intervenção pelo seu clube do coração: o Sporting CP.

À família enlutada, aos adeptos em geral e aos do Sporting CP em particular, a Liga Portugal endereça as mais sentidas condolências.