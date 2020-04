Marco Aurélio concedeu uma entrevista à Sporting TV, recordando a sua trajetória ao serviço do clube de Alvalade. Atualmente com 51 anos, o antigo defesa-central vestiu a camisola leonina entre 1994 e 1999, vencendo uma Taça de Portugal e uma Supertaça Cândido de Oliveira.

O brasileiro começou por recordar a temporada 1994/95, a primeira no Sporting, considerando que orientada por Carlos Queiroz tinha plenas condições para ter sido campeão nacional: «Se eu posso dizer que tenho uma frustração, é não ter ganho o campeonato português com esta equipa.»

«Figo, Balakov, Juskowiak, Oceano, Carlos Xavier, Nélson, Valckx, muita qualidade, era realmente uma equipa muito forte mas acabámos perdendo o campeonato. É como o Brasil não ter ganho o Mundial de 1982 ou Portugal não vencer o Europeu contra a Grécia», salientou Marco Aurélio. O título foi para o FC Porto de Bobby Robson, com sete pontos de vantagem.

O atual treinador garantiu de imediato o seu espaço no eixo defensivo do Sporting. «No fim das contas, eu acabei por jogar eu e o Naybet, o Valckx teve de ir para trinco com o Oceano e o Vujacic teve de jogar como lateral esquerdo». «Foi um ano fantástico. Apesar de não temos ganho o campeonato, vencemos a Taça, fizemos um excelente campeonato e divertimos a massa associativa, que tinha o prazer de ver o jogo, porque havia ali muita qualidade», acrescentou.

O Sporting venceu a Taça de Portugal e meses depois levantou o troféu da Supertaça, após três jogos frente ao campeão FC Porto, o último dos quais realizado em Paris: «Foi espetacular, depois de dois jogos e dois empates. O Sporting naquela época tinha ganho uma caraterística diferente, era uma equipa mais combativa. Começámos a jogar mais firme, mais compactos. Isso ficou demonstrado nos embates com o FC Porto. No terceiro jogo, conseguimos massacrá-los no Parque dos Príncipes (3-0).»

A equipa leonina disputou ainda outra final da Taça, em 1996, marcada pela morte de Rui Mendes, adepto do Sporting, provocada por um very-light lançado por um adepto do Benfica. «Mesmo que tivéssemos ganho a Taça, ficaria marcado pela negativa pela morte do nosso adepto, de uma pessoa que foi ali para ver o clube que ama e que perdeu ali a vida pela estupidez de outra pessoa. Não podemos apagar da memória isso, podemos é consertar, fazer melhor, melhorar como seres humanos para que isso nunca mais aconteça», concluiu Marco Aurélio, falando a partir de São Paulo.