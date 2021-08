O Famalicão acertou nas últimas horas a contratação por empréstimo do avançado Marcos Paulo, que recentemente trocou o Fluminense pelo Atlético de Madrid. O Maisfutebol sabe que o jovem luso-brasileiro vai representar os famalicenses até junho de 2022, num acordo sem opção de compra.

Aos 20 anos, a promessa formada no Tricolor das Laranjeiras assinou como jogador livre um contrato válido por cinco temporadas (até junho de 2026) com os colchoneros, participou na pré-época em Espanha, mas acabou por não entrar nas contas de Diego Simeone, visto a forte concorrência no ataque.

Internacional sub-19 por Portugal e alvo recente dos franceses do Bordéus, Marcos Paulo foi um dos principais destaques do Fluminense nos últimos dois anos. Fez 77 jogos oficias e anotou 14 golos.