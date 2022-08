O Sporting de Braga-Sporting, que terminou com seis golos e um empate a três em Braga, este domingo, teve um final de loucos, com dois golos já depois do minuto 80.

O Sporting chegou à terceira vantagem em Braga aos 83 minutos, com o 2-3, pelo extremo inglês Marcus Edwards. Uma jogada que nasceu de dois ex-V. Guimarães. Rochinha recebeu a bola à entrada da área, manteve a posse, entrou pouco depois na área e, após uma finta de corpo perante Al Musrati e Fabiano, assistiu Marcus Edwards ao segundo poste para o 2-3 no marcador.

Contudo, o Sp. Braga reagiu à terceira desvantagem no jogo e fez o 3-3 ao minuto 88, por Abel Ruiz, de pé direito, na área, a passe de Álvaro Djaló.

Os golos de Marcus Edwards e Abel Ruiz para o 3-3 final: