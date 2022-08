O Sporting chegou à segunda vantagem no jogo em Braga, da primeira jornada da I Liga, aos 18 minutos de jogo, por Nuno Santos.

Depois de uma arrancada de Matheus Nunes, Nuno Santos recebeu um passe longo na diagonal, vindo do internacional português, rematando picado de primeira: a bola bateu no solo, ganhou altura e ficou fora do alcance de Matheus.

O golo de Nuno Santos: