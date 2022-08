Sporting de Braga e Sporting defrontam-se, a partir das 18 horas deste domingo, no Estádio Municipal de Braga, em jogo da primeira jornada da I Liga 2022/23.

É o jogo grande da ronda inaugural do campeonato, que começou na sexta-feira com a vitória do Benfica sobre o Arouca (4-0) e que, no sábado, teve triunfos do Vizela ante o Rio Ave (0-1), do Estoril ante o Famalicão (2-0) e do campeão nacional FC Porto na receção ao Marítimo (5-1).

Siga, ao minuto, no Maisfutebol, tudo sobre este Sp. Braga-Sporting, jogo que opõe duas das três equipas lusas que já estão na fase de grupos das provas europeias de 2022/23: os minhotos na Liga Europa e os leões na Liga dos Campeões.