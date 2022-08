Ruben Amorim não tem dúvidas: no futuro, o Sporting terá de viver cada vez mais da formação e essa inevitabilidade mantém as portas abertas da equipa principal para os melhores talentos da academia.

Ainda assim, o treinador dos leões considerou que, apesar disso, vai ser mais difícil chegarem e afirmarem-se tão rapidamente na equipa principal como aconteceu num passado recente. «A porta está aberta para todos, mas têm de saber que a exigência é maior. Neste momento é mais difícil do que foi para o Nuno Mendes e o Matheus Nunes. Naquela altura fizemos uma limpeza e eles tiveram logo lugar. Agora é diferente: o plantel é melhor, os jogadores têm, a meu ver, mais qualidade e, ao contrário do que parece, é mais difícil entrar nesta equipa do que era naquela altura», disse na conferência de antevisão ao jogo com o Sp. Braga.

Amorim respondia a uma questão o próximo talento da formação a ter espaço na equipa principal do Sporting. «Depende mais deles do que de mim. Obviamente que temos na academia jogadores com grande talento. Jogadores como o Afonso Moreira, que foi ao Europeu sub-17, jogou nos juvenis, já treinou várias vezes connosco e está integrado na equipa B», disse sobre o extremo de 17 anos que ajudou o Sporting a sagrar-se campeão nacional de juvenis na última época e apontou quatro golos em cinco jogo no Euro sub-17, no qual Portugal chegou às meias-finais.

«O que temos de fazer é acelerar esses jogadores. Se têm grande talento, têm de sofrer e temos de dar passos em frente, porque vamos viver muito da formação. E cada vez mais, porque para manter alguns jogadores vamos ter de abdicar de ter um plantel tão grande e de apostar cada vez mais nos jovens. Mas depende deles. Temos vários jogadores que se podem estrear», garantiu, sem querer elencar nomes de outros jovens. «Não vou estar aqui a dizer nomes, porque posso mudar de ideias e estrear outros e eu quero que todos saibam que têm lugar na equipa principal desde que trabalhem, que apresentem resultados e que se comportem bem.»