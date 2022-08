O calendário do Sporting para a Liga 2022/23 determinou que até à 3.ª jornada os leões vão defrontar dois dos três adversários mais complicados. Pelo menos no plano teórico.

A equipa de Ruben Amorim arranca o campeonato neste domingo com uma visita a Braga, visitando depois o FC Porto a 20 de agosto.

Motivo para preocupação? «É um início de campeonato difícil mas também pode ser início de campeonato muito bom. Temos capacidade para vencer qualquer equipa em Portugal. Se nos focarmos em cada jogo e não no segundo e no terceiro jogos, penso que podemos dar uma boa resposta. Olhando para o calendário, aquilo em que pensei é que pode ser um excelente início de campeonato», afirmou o treinador do Sporting.

Amorim, que falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão ao primeiro jogo oficial dos leões em 2022/23, apontou os objetivos para a nova época. «Vamos para o terceiro ano de trabalho, queremos ser muito competitivos e vamos lutar pelos títulos principalmente em Portugal. Na Liga dos Campeões queremos passar a fase de grupos e é assim que temos de pensar mesmo estando no pote 3. Vamos lutar pelas competições nacional, sabendo que isto tem de ser levado jogo a jogo. Temos já um jogo muito difícil com o Sp. Braga, mas fizemos uma pré-época muito difícil também para preparar aquilo que vai ser uma época novamente complicada, mas penso que a equipa está preparada», disse.