Ruben Amorim considera que Sporting, Benfica e FC Porto estão mais ou menos ao mesmo nível uns dos outros para lutarem pelo título, mas considerou, até pelo estatuto que tem, que uma das equipas está em vantagem.

«Os três clubes partem mais ou menos em igualdade, sabendo que uma equipa é campeão, que a outra equipa já não ganha há algum tempo e nós não ganhamos o campeonato há um ano e queremos voltar a vencer. Acho que há três candidatos ao título, sendo que o FC Porto é o campeão e parte um bocadinho à frente», disse o treinador do Sporting.

Amorim foi questionado sobre o momento dos rivais, que ao contrário do Sporting já iniciaram oficialmente a época 2022/23: o FC Porto ganhou a Supertaça e o Benfica já se estreou na Liga e jogou também na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campões. Três jogos que passaram ao lado do técnico dos leões, que ainda assim vai estando a par das notícias.

«Ainda não vi os rivais. Foquei-me muito no que estamos a fazer, na preparação dos jogos e muito no que o Sp. Braga estava a fazer. Obviamente que sabemos os resultados. O Benfica está bem, a marcar muitos golos. E o FC Porto é o FC Porto. É sempre um candidato muito forte e é o campeão nacional», apontou Amorim, considerando que o início do campeonato pode alteração o grau de favoritismo dos candidatos ao título.