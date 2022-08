Ruben Amorim confirmou que a saída de Bruno Tabata do Sporting pode ficar consumada nos próximos dias.

O treinador do Sporting enquadrou a transferência do polivalente brasileiro para o Palmeiras na estratégia escolhida pelos leões para segurar alguns dos melhores jogadores.

«Para segurarmos uns, temos de abdicar de outros. E pelo esforço que se está a fazer para manter jogadores como o Matheus Nunes e outros, temos de prejudicar, digamos assim, não só a profundidade mas também a qualidade do plantel. Teremos, em caso de lesões, de apostar em muitos jovens da equipa B. É uma opção da equipa técnica. Sabemos que não podemos ter o melhor de dois mundos. O Tabata é um jogador que queríamos no plantel, mas temos de fazer opções e foi isso que aconteceu», frisou em conferência de imprensa.

Amorim deixou depois elogios ao compromisso do jogador brasileiro enquanto esteve ao serviço do clube. «Foi sempre um profissional exemplar, que queria jogar mais no onze inicial apesar de no Sporting não haver titulares. E não podemos prejudicar esses jogadores. Se eles se comportam tão bem durante tanto tempo a serem opções a sair do banco e a jogarem a titulares de três, quatro ou de cinco em cinco jogos, também temos de ter atenção a isso. Mas o principal [motivo para sair] foi: temos de fazer escolhas e para segurar uns temos de abdicar muitas vezes da profundidade do plantel e é para isso que serve a equipa B», rematou.