O Sp. Braga inicia a época 2022/23 neste domingo com uma receção ao Sporting e Artur Jorge, novo treinador dos arsenalistas, projetou o duelo com a equipa de Ruben Amorim.

«É um jogo que perspetivo que possa ser equilibrado. Vão estar em confronto duas boas equipas com ambições altas para esta temporada e para o campeonato. Temos respeito pelo Sporting e sabemos da sua valia, mas também temos ambição e o conhecimento do que podemos fazer. O foco que temos é o de poder pôr em prática o que somos capazes de fazer enquanto equipa para podermos fazer um jogo onde vamos procurar ganhar», vincou na conferência de imprensa de antevisão ao jogo grande da jornada inaugural da Liga.

Artur Jorge, que confirmou ter o plantel na «máxima força» para o jogo, foi questionado sobre a saída de David Carmo para o FC Porto e o impacto que uma possível perda de Ricardo Horta, cobiçado pelo Benfica, poderia ter e a eventual pressão acrescida que isso traria para o jogo inaugural da época. O técnico dos minhotos fintou a pergunta. «O único dado adquirido é a saída do David Carmo. Fomos também buscar reforços para dotar a equipa de mais-valias. Não sinto qualquer tipo de pressão. Sinto que tenho uma equipa preparada e capaz de dar resposta»

O Sp. Braga tem-se sedimentado na última década e meia como a quarta equipa mais forte de Portugal e os seus responsáveis, em particular o presidente António Salvador, não escondem a ambição de se aproximarem de FC Porto, Sporting e Benfica e eventualmente virem a lutar pelo título. Artur Jorge foi cauteloso, recusando traçar metas concretas. «Vamos seguramente ser uma equipa ambiciosa ao longo do campeonato. Parece-me prematuro determinar metas para o que queremos atingir. Temos é de ser competitivos e competentes em todos os jogos para no final atingirmos o objetivo que definimos internamente. (...) Não é oportuno trazer para a praça pública as metas. É importante é procurarmos ser cada vez mais fortes em cada jogo», resumiu.

As entradas no plantel foram também um dos assuntos abordados na conversa com os jornalistas. Artur Jorge garantiu ter total confiança em Sikou Niakaté, Victor Gómez, Simon Banza e Diego Lainez. «São quatro reforços que eu próprio escolhi. Tive a oportunidade de os avaliar no período pré-competitivo, no qual vi muitos jogadores. Os quatro jogadores que vieram são jogadores em quem acredito e que têm uma margem de progressão muito interessante. São jogadores capazes de acrescentar valor à equipa, tal como pretendido. Temos um grupo muito de jogadores muito forte, com jogadores de continuidade da época anterior que nos dão conforto e a segurança de acreditarmos que seremos uma equipa forte este ano», apontou.