Figura: Marega



Uma noite de celebrações. O maliano apresentou-se longe da sua melhor versão nos últimos jogos e foi, inclusive, suplente na última partida. De regresso à titularidade, Marega banqueteou-se na noite de São João: desbloqueou o jogo com um remate cruzado e confirmou a goleada portista com uma frieza que não se lhe reconhece. Além do bis, o avançado ganhou as duas grandes penalidades que resultaram nos restantes golos portistas.



Momento: Marega dá início à festa de São João, 52



Depois de uma primeira parte algo cinzenta, o FC Porto entrou de rompante no segundo tempo e resolveu rapidamente o encontro. Marcou dois golos em oito minutos, embora o primeiro tenha tido especial importância até para acalmar a equipa. Lançado ao intervalo, Manafá pisou de calcanhar para Otávio que deixou em Uribe. O colombiano serviu Corona e este isolou Marega. Destacado na direita, o maliano atirou cruzado e fez o 1-0. De imediato, ouviram-se foguetes e buzinas junto o estádio.





Outros destaques:



Fábio Vieira: dez minutos foram suficientes para dar um ar da sua graça. O «menino» mostrou inteligência, capacidade de passe e visão de jogo quando deixou Marega na cara de Helton com um simples toque. Fez por merecer ter qualidade, algo que tem faltado ao jovens da formação dos dragões na equipa principal.



Helton Leite: exibiu-se a um bom nível embora tenha encaixado quatro golos. Seguro dentro e fora dos postes, o brasileiro adiou ao máximo o primeiro golo portista. Além disso, Helton adivinhou o lado para o qual Sérgio Oliveira ia bater, mas não conseguiu travar o pontapé do médio.



Corona: está num momento de forma impressionante. Transformou até as jogadas mais banais em oportunidades de golo, mostrou capacidade de decisão e apresentou o drible desconcertante habitual. Tecatito brilhou entrelinhas na primeira metade e jogou a partir da esquerda na etapa complementar. Mas foi no meio que fez a diferença quando encontrou Marega e assistiu-o para o 1-0. Merecia o golo, mas o remate passou a centímetros da baliza de Helton.



Dulanto: há noites assim, horríveis. O defesa peruano foi o rosto da péssima entrada do Boavista para a segunda parte. Dulanto derrubou Marega dentro da área quando nem havia necessidade (o maliano estava a correr em direção à lateral). Volvidos oito minutos, cortou com o braço dentro da área um cruzamento do próprio Marega.