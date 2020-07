Declarações de José Gomes, treinador do Marítimo, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota (1-0) frente ao V. Guimarães:

«Foi um jogo em que sabíamos que íamos encontrar uma equipa formada por jogadores muito bons, com capacidade de desequilibrar, como aconteceu no golo do Edwards. Entrámos a circular a bola com paciência, apesar do equilíbrio as melhores oportunidades na primeira parte são nossas. Na segunda parte o Vitória entra melhor até às substituições. A partir daí voltámos a agarrar o jogo, a estar melhor. Acho que merecíamos o golo do empate por aquilo que fizemos durante o jogo todo».

[Teve posse de bola, é um sinal positivo?] «Quase que estou confrontado com a situação de querer ter posse ou ganhar. A esse nível a equipa mostrou uma qualidade que não tinha demonstrado com regularidade nos jogos anteriores. Temos insistido muito nesse aspeto no treino e ficou provado que não é por jogar com três defesas que não se pode ter a bola. Criámos situações, mais do que o Vitória de Guimarães. São sinais positivos, mas temos de conjugar as duas coisas».

[Golo num lance individual depois de estar há quatro jogos sem perder] «O lance todo que resulta no golo não coloca em causa a qualidade e a eficácia da organização coletiva da equipa. É uma ação individual».

[Estrutura para manter na próxima época?] «Não é por jogarmos com mais um defesa central que a equipa se torna menos ofensiva. Como treinadores, independentemente das ideias de cada um, quem joga são os jogadores. Temos de encontrar a forma de sermos mais eficazes e que os jogadores se sintam bem. Depois de construir o plantel veremos como a equipa se sente mais confortável».

[Comentário ao facto de o Aves poder não disputar os dois últimos jogos] «Ninguém quer acreditar numa coisa dessas. É muito mau para o futebol português, que tem vindo a crescer com excelentes jogadores e treinadores. Exportamos todos os anos com qualidade e seria um sinal de pouca seriedade».