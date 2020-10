Lito Vidigal prevê um jogo «difícil e de resultado incerto» frente ao Nacional, naquele que será o seu primeiro dérbi funchalense.

«Este é um jogo de cariz especial, um dérbi da Madeira, e nós pensamos da mesma forma, é um jogo difícil, de resultado incerto, mas queremos vencer», começou por dizer o técnico em conferência de imprensa.

O treinador de 51 anos frisou estar «tranquilo», mas assumiu que a conquista dos três pontos é imperativa, por se tratar de um encontro disputado nos Barreiros e, acima de tudo, diante de um «adversário direto».

«São sempre jogos muito competitivos, onde qualquer uma das equipas quer vencer. É importante para nós, em casa, a conquista dos três pontos, também por se tratar de um adversário direto», salientou.



Após o triunfo no Dragão, o Marítimo perdeu os dois jogos seguintes ante Portimonense e Moreirense, ambos por 2-1, e apresenta exatamente os mesmos pontos que o rival Nacional.

«Atendendo às circunstâncias que têm acontecido, acho que estamos bem posicionados. Durante estas jornadas praticamente não repetimos o onze, já tivemos dois jogos com jogadores expulsos e isso pesa, tivemos de voltar a reformular a equipa, e, claro, a saída de dois jogadores [Nanu e Getterson], que nos obrigaram a readaptar», lembrou, defendendo que a atitude do plantel perante as adversidades tem sido «fantástica».



A decisão do Governo Regional da Madeira não permitir a presença de público, contrariamente ao que estava previsto, mereceu um comentário de Lito Vidigal. O técnico lamentou a decisão e lembrou que os adeptos fortalecem a equipa.

«É uma pena, o Marítimo é um clube com adeptos presentes que apoiam e ajudam», disse antes de completar o raciocínio.

«No último jogo em casa [Portimonense], se tivéssemos adeptos, os jogadores estariam mais concentrados, ligados e focados e a probabilidade de termos um resultado diferente era muito maior», acrescentou.



Zainadine, a contas com uma mialgia na coxa direita, está em dúvida para o encontro enquanto Jean Irmer, expulso em Moreira de Cónegos, está fora das opções.

O dérbi da Madeira realiza-se este sábado, às 20h30, nos Barreiros.