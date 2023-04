Figura: extremo à ponta-de-lança

André Vidigal regressou aos golos e ao estilo de qualquer bom ponta-de-lança. Marcou dois, ficou muito perto do hat-trick, mas revelou sempre um grande sentido de baliza, marcando em momentos importantes do jogo, com muita qualidade na finalização e muito sangue frio. E como se não bastasse, também ajudou a defender, e bem, quando foi preciso.

Momento: 90+6’, Riascos acaba com dúvidas

O resultado estava em 3-2 e o Boavista acreditava no empate, que esteve para chegar. Mas Riascos, assistido por Cláudio Winck, acabou com a esperança axadrezada, ao anotar o quarto golo dos madeirenses, mesmo em cima do apito final.

Outros destaques:

Bruno Xadas

O criativo liderou a primeira fase de construção dos madeirenses, decidindo quase sempre bem e com muita assertividade. Assistiu Félix Correia no 2-0, e podia ter feito mais, mas faltou apoio dos colegas.

Félix Correia

Estreia a titular celebrada com um golo e uma assistência. O extremo português emprestado ao Marítimo pela Juventus fez toda a diferença na primeira parte e deu um grande contributo para o importante triunfo alcançado pelo Marítimo.

Salvador Agra e Bruno Lourenço

Os dois golos do Boavista são um hino ao futebol e merecem vistos e revistos ao pormenor. Os tentos também contribuíram para o grande espetáculo de futebol que foi proporcionado nesta tarde de domingo no Caldeirão.