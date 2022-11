Ainda não foi desta que o Marítimo somou um triunfo em casa. Na receção ao Famalicão, equipa que ainda não ganhou fora de portas, os madeirenses e os nortenhos tiveram múltiplas oportunidades para desfazer o nulo inicial. Mas faltou eficácia a ambos os conjuntos ao longo de uma partida que merecia ter visto golos (0-0).

O duelo arrancou aguerrido, com boas aproximações ofensivas em ambas as áreas. Mas o primeiro lance que conseguiu gerar um remate enquadrado surgiu apenas aos 15 minutos, por intermédio de Chucho Ramírez, embora sem grandes problemas para Luiz Junior.

Por essa altura, a formação madeirense já havia assumido o jogo, passando a deter mais posse de bola, construindo melhor e chegando mais vezes junto do último terço dos minhotos. À meia hora, a equipa orientada por João Pedro Sousa sentia dificuldades para pensar, quer em ataque organizado quer nas saídas em transição.

O coletivo comandado por João Henriques pressionava alto, fechava bem os espaços mas ou esbarrava quase sempre na boa organização defensiva dos visitantes ou na má definição dos seus atacantes, sobretudo ao nível do último passe, como ficou patente nos lances protagonizados por Xadas e Winck entre os 23 e 25 minutos.

A primeira parte, que foi muito tática, teve também algumas paragens - todas para prestar assistência médica a jogadores do Famalicão - que contribuíram para abrandar o ímpeto ofensivo aos madeirenses. Aproveitaram os famalicenses para, na reta final, ficar muito perto do golo em duas ocasiões, mas tanto Puma Rodriguez como o recém-entrado Iván Jaime (rendeu o lesionado Kadile), viram os seus intentos serem travados pela defesa da casa.

O intervalo chegou sem golos, e ajustava-se ao que foi deixado em campo por ambas as equipas. O Marítimo entrou melhor, obrigou o Famalicão a passar por dificuldades, mas foi perdendo intensidade perante um conjunto que soube aproveitar tal abrandamento para tentar a sua sorte, mas também sem eficácia.

A falta de eficácia manteve-se após o descanso de forma mais notória. Aos 50, Puma Rodríguez, bem desmarcado por Francisco Moura, entrou na área mas rematou à figura de Trmal. Depois foi a vez de Enea Mihaj desaproveitar uma uma má saída do guardião insular, num canto, para atirar ao lado da baliza. Na resposta, Matheus Costa correspondeu bem a um batido por Bruno Xadas, na direita, mas o central braisleiro cabeceou a rasar a barra. Três lances de golo em pouco mais de cinco minutos.

O jogo começou a ficar algo partido após as várias substituições efetuadas em ambas as equipas, mas foi o Marítimo, neste cenário, que passou a aproximar-se com mais perigo da baliza à guarda de Luiz Junior. O ‘Caldeirão’ (estiveram mais de 9400 espetadores) procurava empurrar a equipa para o golo e Winck e Tagueu, perto dos 80, ficaram muito perto de festejar.

Mas a toada era de parada e resposta, e o Famalicão, através de Pelé, também ficou perto de desfazer o nulo com um remate que saiu a rasar o poste direito da baliza de Trmal, que pouco depois foi chamado a fazer a defesa da noite ao negar, com uma grande defesa, o golo a Ivo Rodrigues.

Sonõra, já perto dos 90, chegou a introduzir a bola na baliza minhota, mas o lance foi anulado por fora de jogo. Na resposta, Jhonder Cádiz em boa posição, atirou ao lado… A esperança de um golo ficou reservada para os cinco minutos dados em descontos, mas só se viu muita luta pelo esférico, ou seja, muito coração e nenhuma cabeça.