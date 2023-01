Duelo de leões na Madeira, entre Marítimo e Sporting, com a sorte a acabar por sorrir ao leão do Almirante Reis, que dificultou e muito a vida ao leão de Alvalade, na antecâmara do dérbi com o Benfica. Perante uma equipa aflita por resultados que permitam recuperar fôlego na luta pela permanência, o Sporting não foi capaz de mostrar as garras, acordando demasiado tarde para reagir às adversidades. A equipa madeirense entrou apostada em surpreender e o início assertivo permitiu camuflar anseios e contrariar os maiores argumentos dos lisboetas.

Aos 3 minutos, um cruzamento da direita, de Cláudio Winck para Leo Pereira, deu primeiro lance de perigo, mas bola saiu longe do alvo, num lance em que Hélder Malheiro assinalou fora de jogo. Os verde-rubros continuaram a explorar espaços no meio-campo defensivo do Sporting e quatro minutos depois, André Vidigal foi mais rápido e ganhou na profundidade à defensiva do Sporting, deixando depois para Xadas que deu novo sinal de perigo.

Os madeirenses entravam com a corda toda nos minutos iniciais, mas a entrada frenética do Marítimo foi perdendo gás com a passagem do primeiro quarto de hora. Com os lisboetas a tentar empregar algum domínio, a primeira grande ocasião verde e branca apareceu aos 17 minutos, quando Paulinho respondeu a um cruzamento de Pedro Porro, valendo o desvio atento de Marcelo Carné, que se estreava nas redes maritimistas.

Era o início do período de maior ímpeto da formação de Alvalade, e dois minutos volvidos, Paulinho mergulhou na tentativa de emendar para a baliza, mas o desvio de um dos homens da casa tirou-lhe o pão da boca. No minuto seguinte, Marcus Edwards deu seguimento à crescente toada sportinguista, com um remate cruzado, mas, sem ninguém para desviar, a bola perdeu-se pela linha final.

Todavia, o sufoco para a equipa madeirense não durou muito tempo. O Sporting não estava confortável no jogo, apanhado de surpresa pela entrada forte do Marítimo, que soubera anular os pontos fortes da equipa de Ruben Amorim. Concluída a primeira parte, o veredito apontava uma exibição era pouco inspirada do leão de Alvalade, muito por mérito dos insulares e da estratégia bem montada por José Gomes.

Regressadas das cabines, as equipas começaram o segundo tempo com algumas cautelas. Enquanto o Marítimo entrava mais expectante no reatamento, a palestra de Ruben Amorim parecia surtir algum efeito do lado do Sporting, que se perfilava mais concentrado e a tentar encontrar o domínio do jogo. Com efeito, a equipa verde e branca aparentava estar na melhor fase do encontro, embora sem que do controlo resultassem grandes oportunidades de golo.

E foi nessa fase que, e depois de reclamarem de dois lances na área dos homens da casa, os sportinguistas viram Percy Liza cair na grande área das redes defendidas por Antonio Adán. Chamado a converter, Cláudio Winck esperou para ver para onde pendia o guardião espanhol e atirou para o lado contrário, abrindo o marcado nos Barreiros.

A reação do Sporting era expectável, mas inconstante, e só com o aproximar dos minutos finais conseguiu realmente crescer no encontro ao ponto de intimidar a defensiva da casa. Com o avançar do cronómetro, a formação leonina foi levando o seu jogo até ao último terço, pressionando cada vez mais o setor mais recuado. O desenrolar do filme trazia, no entanto, muitos cruzamentos perdidos, que impediam a equipa de responder à desvantagem.

Com mais seis minutos de descontos para jogar, o Sporting continuou a fazer o seu papel no sentido de alvejar a baliza madeirense, mas sem qualquer fruto. Com o apito final, confirmou-se a derrota da formação de Alvalade, num jogo em que foi penalizada pelo desacerto e pela incapacidade de reagir às adversidades causadas pelo adversário. O Marítimo, por seu turno, volta a vencer em casa pela primeira vez em largos meses, naquele que foi o segundo jogo de José Gomes ao comando da equipa.