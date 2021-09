Longas filas de adeptos para a entrada no Estádio de Alvalade impediram muitos de assistirem ao apito inicial do Sporting-Marítimo.

O jogo de abertura da sétima jornada da Liga começou às 19h, numa sexta-feira, o que terá feito com que muitos dos espectadores não conseguissem entrar a horas.

Além do horário da partida, na chamada ‘hora de ponta’ na capital, as condicionantes devido à pandemia tornam também a entrada no recinto mais demorada.

Gostava que alguém do @Sporting_CP me explicasse porque é que a fila da porta 3 está a entrada do alvalaxia depois de 15 minutos de jogo. pic.twitter.com/LjBgUJiVmF — O CALCETEIRO🏆 (@O_Calceteiro) September 24, 2021

Quize minutos após o apito inicial, ainda havia muita gente a entrar em Alvalade, situação que só perto da meia-hora começou a acalmar.