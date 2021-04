FIGURA: Matheus Nunes

Foi aposta ao intervalo para dar mobilidade e expressão ao ataque do Sporting, chamando a si a veia goleador para resolver grandes jogos, como já tinha acontecido com o Sp. Braga e com o Benfica. Justificou plenamente a aposta, não só pelo golo, mas também pelo equilíbrio que ajudou a dar à equipa. Resolve o jogo num lance de bola parada com o único remate enquadrado em todo o jogo por parte dos leões. Teve a forma de estrelinha.

MOEMNTO: golo de Matheus Nunes (81’)

Jogada de laboratório tirada a papel químico do lance com que o Sporting bateu os guerreiros na Taça da Liga. Porro simula o cruzamento mas abre para Matheus Nunes na direita, que com um remate cruzado bate Matheus. Disparo seco com selo de golo a valer os três pontos ao conjunto de Ruben Amorim.

NEGATIVO: Inácio expulso em nove minutos

Arrancada de Galeno pelo meio campo do Sp. Braga após uma recuperação e bola cirúrgica dos arsenalistas, o extremo encaminhava-se para a área e foi travado por Gonçalo Inácio, com o braço, que já tinha amarelo. Protestos letais dos responsáveis do Sp. Braga, Inácio foi punido com a segunda cartolina amarela no espaço de nove minutos, deixando o Sporting em inferioridade numérica numa fase precoce do encontro. Ingenuidade de Gonçalo Inácio.

OUTROS DESTAQUES

Adán

Fez um conjunto de defesas de grande nível, mantendo a baliza do Sporting a zeros. Não teve uma noite de propriamente muito trabalho, mas a espaços teve de intervir,

Galeno

Uma autêntica flecha, que obrigou os adversários a ter de recorrer à falta para o travar. Com as suas acelerações provocou desequilíbrios e “sacou” a expulsão a Gonçalo Inácio. Está num dos remates mais perigosos do Sp. Braga, de cabeça já na segunda metade.

Coates

Deu o peito às balas, literalmente. O capitão parecia omnipresente no setor mais recuado do Sporting, fazendo vários cortes providenciais e sendo o escudo a vários remates bracarenses. Segurou os leões em várias fases do encontro.

Castro

Acrescenta intensidade e rapidez de execução ao meio campo do Sp. Braga. A regressar após lesão, volta a ser imprescindível para Carvalhal pelo que dá à equipa em termos ofensivos, defensivos e de equilíbrio da própria equipa.