O Belenenses chegou a acordo para a rescisão de contrato com o futebolista brasileiro Bruno Ramires, confirmou fonte do emblema azul, ao Maisfutebol.

Segundo a mesma fonte, a cisão do vínculo com o médio de 27 anos deu-se nos últimos dias e foi por mútuo acordo, de forma amigável. O jogador brasileiro tinha contrato por mais duas temporadas - até final de 2022/2023 - e era um dos mais bem pagos do plantel.

Bruno Ramires tinha realizado um período de quarentena no início dos trabalhos de pré-época da equipa da I Liga e não chegou mesmo a treinar no conjunto orientado por Petit.

Em 2020/2021, primeira e única época no Belenenses, Ramires fez 36 jogos, mas apenas 12 deles como titular, tendo os outros 24 sido como suplente utilizado. Marcou um golo.

Em Portugal, também já representou Feirense e Moreirense.