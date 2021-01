O Farense oficializou a contratação de Tomás Tavares até ao final da temporada, tal como o Maisfutebol adiantou.



O lateral-direita ingressa no plantel de Sérgio Vieira por empréstimo do Benfica, informa o emblema algarvio.



O internacional sub-21 português esteve cedido nos primeiros seis meses da época ao Alavés, clube pelo qual disputou apenas cinco encontros.



Lembre-se que Tomás Tavares estreou-se na equipa principal do Benfica na época passada pela mão de Bruno Lage, tendo cumprido 26 partidas.