O Tondela anunciou esta terça-feira a contratação de Ricardo Valente.

Em comunicado no site oficial, o emblema beirão informou que o jogador de 28 anos rubricou um contrato válido até junho deste ano.

Ricardo Valente representou o Hatta Sport Clube, dos Emirados Árabes Unidos, na primeira metade da época. Em Portugal, conta já com experiências ao serviço do Marítimo, do Paços de Ferreira e do Vitória de Guimarães, por exemplo.