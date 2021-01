Cajú terminou o empréstimo ao Goiás e regressou ao Sp. Braga, devendo integrar o plantel às ordens de Carvalhal.



O jogador brasileiro está a treinar com a equipa bracarense desde a semana passada e ao que tudo indica, será uma alternativa para o corredor esquerdo. Lembre-se que os minhotos ficaram privados do jovem Francisco Moura, lesionado com gravidade no joelho esquerdo, pelo que restam apenas Sequeira e Galeno para a lateral esquerda.



Durante a cedência ao Goiás, Caju disputou 19 partidas no Brasileirão.