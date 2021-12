Declarações de Lito Vidigal, treinador do Moreirense, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, após a derrota (0-1) frente ao Portimonense:

«Entrámos um pouco inseguros, perdemos bolas fáceis, mas depois fizemos uma primeira parte conseguida. Criámos mais oportunidades do que o adversário, algumas flagrantes, e se tivéssemos felicidade de marcar a equipa tranquilizava. Queremos mais intensidade, queremos melhorar para ter bola mais tempo. Tivemos alguma infelicidade na finalização. Na segunda parte, a partir dos 75 minutos, penso que nos faltou agressividade. Jogámos contra uma equipa forte, com processos cimentados. Valorizo a atitude dos jogadores, que fizeram tudo para vencer. Mudar o chip leva tempo e dá trabalho».

[Tem condições para dar a volta à situação?] «Gostei da atitude dos atletas, têm uma atitude positiva, trabalharam muito, mas temos de crescer. Em muitos momentos superiorizámo-nos, tivemos qualidade, mas temos de ser mais agressivos, nesse sentido temos de crescer muito, temos qualidade para ter mais bola».

[Derik insatisfeito com a reação dos adeptos no final] «Temos que respeitar sempre os adeptos, são os que nos fortalece e alimenta. Estamos a falar de um jogador com 22 anos, está há pouco tempo em Portugal, está nos primeiros passos na carreira, e temos de ser humildes e respeitadores. É um jogador com potencial, com tempo e trabalho pode ser um atleta importante no clube. Situações destas não são boas para ninguém. O que temos é de trabalhar para os adeptos e para o clube, para criar uma simbiose entre todos».