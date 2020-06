Declarações de Ricardo Soares, treinador do Moreirense, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o empate a uma bola frente ao Vitória de Guimarães:

[O que disse aos jogadores ao intervalo?] «Não disse nada de especial, basicamente aquilo que disse antes do jogo. Sabíamos que era um jogo difícil mas acreditávamos que podíamos conquistar pontos. Ao intervalo o resultado era injusto, o jogo foi dividido num bom jogo de futebol em que as duas equipas quiseram ganhar, mas penso que tivemos melhores oportunidades do que o Vitória. Na segunda parte entrámos fortes, fruto da qualidade dos jogadores e da mentalidade desta equipa. Fez pelo resultado, queríamos vencer, penso que há algum ascendente nosso e podíamos, efetivamente, ter vencido o jogo».

[Fábio Abreu acusou a paragem?] «Não sinto falta de confiança. No meu ponto de vista fez um excelente jogo. Podia ter feito golo, mas meço a exibição dos jogadores a um nível diferente que não nessa questão dos números. Faz um grande trabalho, hoje fizemos um grande jogo muito pelo Fábio. Teve algumas possibilidades para materializar, mas faz um excelente jogo como toda a equipa».

[Melhor exibição pós-retoma?] «É o nosso melhor jogo, sim, muito na linha do que vínhamos a fazer antes da paragem, em que vínhamos a ter coesão. Nos últimos oito jogos só sofremos golo de bola parada, o que é sintomático da forma como os jogadores trabalham diariamente».

[Tranquilidade pode dar para lançar jogadores como Sori Mané?] «Irei sempre colocar os melhores jogadores para cada jogo. Funcionamos por meritocracia. A vida deles é esta, são profissionais assim como eu sou. Irei pensar sempre dessa forma, porque o futebol é muito de resultado. Irei sempre colocar os melhores, de acordo com a qualidade de cada um no trabalho e com o momento».