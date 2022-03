Declarações de Sá Pinto, treinador do Moreirense, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após a derrota (0-2) frente ao Sporting:

[Sentimento de jogar contra o Sporting] «Os adeptos não me esquecem, foram quinze anos que passei no Sporting, conquistei todos os títulos, coisas importantes, e as pessoas não esquecem o meu esforço, a minha entrega, e a qualidade também. Fico orgulhoso por as pessoas não se esquecerem de mim».