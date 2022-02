Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o triunfo (0-1) frente ao Moreirense:

[Minutos finais da segunda parte] «É normal, com as expulsões, com a forma do Moreirense procurar o empate com jogo direto, é normal. Vamos ajustando o que é necessário, mas tirando o lance do Derik, que o Diogo faz uma boa intervenção, não vejo mais nenhum lance de perigo. Temos qualidade, mesmo em inferioridade numérica, para ter mais bola».

[Espírito de grupo essencial] «Temos um espírito fantástico, estamos completamente comprometidos e focados nas nossas batalhas. Estão todos preparados para entrar e dar o seu melhor. O essencial é estar preparado, de forma a que a equipa não perca. Temos muitos jogos pela frente e precisamos desse grupo unido e forte».