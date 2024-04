Declarações de Sérgio Vieira, treinador do Estrela da Amadora, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o empate (2-2) frente ao Moreirense:

«Infelizmente não entrámos da forma que nos caracteriza: intensa e agressiva sobre o espaço e o adversário. Felizmente foi só uma parte, conseguimos ajustar a equipa para a segunda parte. Tínhamos de ir ao encontro do nosso modelo de jogo, do que somos. Isso verificou se na segunda parte. Acabámos por sofrer a expulsão, senão iríamos tentar continuar a virar o resultado até ao final. Mas fica o registo de um ponto na casa de uma equipa que é sexta classificada com mérito».

[Um ponto aca por ser satisfatório?] «Não saio satisfeito com o ponto. No duelo com o Moreirense na nossa casa, sentimos o amargo da derrota, de sofrer um golo por mérito individual do André Luís. Hoje, na primeira parte, o Moreirense foi superior e nós fomos inferiores. Não fizemos um grande jogo, fizemos uma grande segunda parte. As substituições vieram ao encontro do que queríamos fazer, queríamos estar em vantagem com o onze que entrou, estes que entraram ao intervalo acrescentaram. Na primeira parte falhámos muitos passes e houve muitas incursões lentas».

[Tabela classificativa] «Temos seis finais pela frente. Temos de, no mínimo, somar mais oito pontos para carimbar a manutenção. Temos qualidade individual e coletiva para muito mais. Não queríamos estar envolvidos nesta luta e não merecíamos, mas as circunstâncias do campeonato levaram-nos a isto».