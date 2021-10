O Sporting regressou nesta quinta-feira aos treinos após o triunfo sobre o Besiktas na Liga dos Campeões.

No início da preparação para o jogo com o Moreirense, agendado para sábado, Ruben Amorim apenas não pôde contar com Bruno Tabata, que continua a recuperar de lesão.

Os leões voltam a treinar na manhã desta sexta-feira, sendo que Amorim faz a antevisão ao jogo ao final da tarde.