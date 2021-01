Declarações de Vasco Seabra, treinador do Moreirense, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o empate a duas bolas no dérbi com o V. Guimarães, naquele que foi o seu jogo de estreia:

«Acho que o resultado é justo. Concordo que tivemos fortes na entrada, com qualidade, com personalidade a encontrar os espaços. Fizemos o golo e tivemos condições para, em transição, aumentar o resultado. Não falo de oportunidades claras falhadas, mas com um pouco mais de critério podíamos ter criado essas oportunidades. Defrontámos um adversário difícil, que tem construído pontos fora de casa, com poucos golos sofridos, nós conseguimos fazer dois. Temos de dar os parabéns aos nossos jogadores, que tiveram personalidade o jogo todo. Estou agradado com os jogadores e com a vontade de fazer mais e melhor».

«Acredito que fizemos uma pressão capaz, conseguimos identificar os momentos em que o Vitória estava a construir e saímos com qualidade para a frente. A equipa tem alma, entrega-se, penso que temos condições de nos bater em qualquer jogo para ganhar».

[O que leva deste primeiro jogo?] «Levo a entrega, a dedicação e os primeiros 25 minutos de muita qualidade com bola. Anulámos bem as pressões e encontrámos espaços, conseguindo chegar ao golo. Fiquei muito satisfeito com o que a equipa foi capaz de fazer. Depois desse período fomos capazes de ter alma. A minha insatisfação tem a ver com os momentos em que nos desorganizámos, mas aí veio ao de cima a alma da equipa».