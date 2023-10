Declarações do treinador do Desportivo de Chaves, Moreno, em conferência de imprensa, após a vitória por 4-2 ante o Gil Vicente, em jogo da 8.ª jornada da I Liga:

«Entrámos bem nos primeiros 15 minutos, a circular a bola, coisas que trabalhámos. Sem grandes oportunidades, mas com alguma chegada à área adversária e, depois, sofremos um golo que não podemos. Temos de ser mais agressivos, mais compactos. O golo nem abanou assim tanto, porque conseguimos reagir, fizemos o golo de bola parada numa situação trabalhada por nós e voltámos a sofrer um golo em que teremos de corrigir. Os últimos minutos da primeira parte não foram os melhores, claramente.»

«A mensagem na segunda parte foi um pouco essa. Era preciso qualidade, era preciso estarmos identificados com o que o jogo estava a pedir. Poderíamos ter sofrido o terceiro golo no início da segunda parte, mas depois a equipa teve a alma que eu aprecio nos meus grupos de trabalho, alguma qualidade, porque não nos podemos esquecer que estávamos a jogar com uma equipa muito boa. Estando em desvantagem, não nos poderíamos desequilibrar tanto. Os atletas tiveram essa tal alma e conseguiram a vitória, os méritos terão de ser para os atletas, estão de parabéns e não conseguimos nada mais do que três pontos. Eu, pela forma como fui recebido, pela forma como este povo transmontano nos recebe, eu nunca vou enganar os sócios e adeptos do Desportivo de Chaves: conseguimos sete pontos em três jornadas, mas a caminhada vai ser difícil. Temos de desfrutar da vitória, mas não iludo ninguém. Vai ser um campeonato difícil, temos muita coisa para melhorar. Mas se não der para termos grande qualidade de jogo, que seja com este registo: alma, querer. Valorizo muito isso.»

«A mim parece-me penálti [ndr: lance de Rúben Ribeiro com Andrew aos 90+3m]. Não consigo perceber como é que o João [Gonçalves] não é chamado. Quem está no VAR, acho que tem de chamá-lo e marcar penálti. São situações que não têm a ver comigo, agora gostava de contar com o Rúben [ndr: foi expulso] para o próximo jogo. Temos algumas limitações, não nos podemos socorrer dos miúdos da equipa B. Temos algumas baixas e gostava de contar com o Rúben, mas essa situação passa mais pela administração.»

«O Héctor, eu vou conhecendo aos poucos, via quando estava de fora e acho um bocado estranho - e não gosto de individualizar - como é que um atleta destes está a este nível. Ou ainda clubes que têm algum poder para contratar, não perceberam o atleta que está cá. Mas o mérito é do grupo, dos homens fantásticos que temos no balneário. Agora, o Héctor e os Héctores do nosso grupo têm de perceber que têm um líder e que não dá para se acomodarem. Quem sentir-se acomodado ou pensar que já fez q.b... não chega, o Héctor tem de continuar porque é assim que ele poderá ir para outros níveis, enquanto não for, vamos desfrutar do futebol dele.»