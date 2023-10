Declarações do treinador do Gil Vicente, Vítor Campelos, à SportTV, após a derrota por 4-2 ante o Desportivo de Chaves, em jogo da 8.ª jornada da I Liga:

«Costuma-se dizer que, quem não marca, sofre. Tivemos duas oportunidades claríssimas para o 3-1 e para nos colocarmos com uma vantagem mais folgada. Já sabemos que, nestas alturas – e o Chaves numa altura em que tem poucos pontos, antes desta jornada estava em último lugar – temos de lutar com as nossas forças todas.»

«Foi uma das coisas que disse aos jogadores, que temos de ter a mesma cara quando jogamos em casa e quando jogamos fora e a vontade de vencer tem de ser sempre superior à dos adversários. Acho que, em determinados momentos, disputas de bola, não fomos tão agressivos como deveríamos, apesar de, no computo geral, termos tido mais posse de bola.»

«Acho que deveríamos ter concretizado as oportunidades que tivemos. Mas pronto, dar parabéns ao adversário, acreditou que podia virar o jogo. Temos de perceber: a jogar fora e em casa, temos de ter a mesma cara, postura e determinação e é isso que vamos procurar fazer.»