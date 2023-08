O treinador do Vitória de Guimarães garante que a equipa está «muito motivada» para o arranque da Liga, no reduto do Estrela da Amadora, apesar da eliminação na segunda pré-eliminatória da Liga Conferência, frente ao Celje (Eslovénia).

«O Vitória vai-se apresentar na Amadora muito motivado, porque estamos a falar de uma primeira jornada do campeonato. Mesmo que não fosse uma primeira jornada, quem representa este clube tem sempre de ter motivação e adrenalina ao máximo. Os bons grupos são aqueles que reagem. Aprendemos com os erros cometidos nesse jogo, técnicos, táticos e de abordagem», afirma Moreno, citado pela agência Lusa.

«Do outro lado, quase todo o grupo transita da época passada, com o mesmo treinador [Sérgio Vieira] e um conhecimento grande dos processos. O Estrela da Amadora tem um estádio muito próprio, e haverá bom ambiente. Se não nos apresentarmos com índices de concentração no máximo, vamos ter dificuldades», acrescenta, relativamente ao adversário.

Moreno garante ainda que encara «de forma natural» a saída de André Amaro para o Al-Rayyan, equipa do Qatar treinada pelo português Leonardo Jardim.

Os reforços Tomás Ribeiro e Nuno Santos estão à disposição, enquanto que Borevkovic volta ao plantel após o empréstimo ao Hadjuk Split, embora ainda não esteja nas melhores condições físicas.