Luís Freire garante estar satisfeito com o desempenho do Nacional no campeonato e quer que a equipa reencontre a «alegria das vitórias» na receção ao Paços de Ferreira.

«Temos provado que estamos à altura do desafio e da competição em si, como tal, queremos nos superiorizar e conquistar os três pontos, mas com bastante humildade, porque vai ser preciso trabalhar bastante», reconheceu em conferência de imprensa.

O técnico dos madeirenses acredita que os jogadores têm «a consciência clara» daquilo que precisam de fazer para voltar a somar pontos, depois de ter sofrido o primeiro revês diante do Braga, com uma derrota por 2-1, na jornada passada.

«Tenho muita confiança nos meus jogadores, que têm sido muito persistentes naquilo que querem e acredito que vamos dar uma boa resposta, para voltar ao caminho das vitórias», atirou.

Quanto ao Paços de Ferreira, Luís Freire assume que é «uma equipa com alguma experiência», orientada por «um bom treinador» e com «uma ideia de jogo enraizada».

O Nacional recebe o Paços de Ferreira, este sábado, a partir das 15h30, em jogo da quinta jornada da I Liga.