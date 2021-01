O técnico do Nacional pretende que a sua equipa «seja forte em todos os momentos do jogo» na antevisão do encontro do Vitória de Guimarães, referente à 12.ª jornada da Liga.



«A verdade é que temos mais três pontos para disputar e por esse lado é positivo. Ficámos com a sensação de que no último jogo poderíamos ter levado pontos e não levámos. Não tivemos tanto tempo para o preparar, mas já é a segunda vez que o fazemos. Temos a viagem e temos de ter cuidado a nível físico, pois vamos com uma sequência de jogos já grande. Mas faz parte do nosso trabalho», disse, em conferência de imprensa.



No último jogo, os insulares criaram várias situações de golo, mas não concretizaram nenhuma, o que levou o técnico a defender que a equipa tem de se «focar» naquilo que é o seu «processo de jogo, com capacidade de ser uma equipa forte em todos os momentos de jogo».

«Aquilo que conseguimos criar, e no último jogo conseguimos criar várias [oportunidades], e queremos manter essa bitola, mas também [ser] fortes na perda da bola, reagindo forte e melhorando a nossa capacidade defensiva, com critério na saída», analisou o treinador dos alvinegros.



Luís Freire está consciente das dificuldades que encontrará perante uma das equipas mais fortes da Liga «excelente equipa com muita qualidade do meio campo para a frente, com jogadores que desequilibram bastante».

Os vimaranenses não competem há 12 dias, facto que o treinador do Nacional desvaloriza em parte. «É verdade que há esse dado, bom para eles, que fisicamente estão mais leves e vão jogar em casa. Mas também já não competem há 12 dias e isso, às vezes, em termos competitivos também não é positivo. Nós estamos sempre a jogar e isso em termos competitivos é bom, mas em termos físicos temos de ser muito cuidadosos e ser inteligentes em Guimarães», referiu.

Depois do jogo com o Vitória de Guimarães, o Nacional defronta o Benfica, num encontro que poderá ser adiado face ao surto de covid-19 nos encarnados.

«A mensagem é clara. Vivemos uma situação grave e crítica de pandemia que já atingiu proporções muito grandes. Neste caso, calhou ao Benfica e vamos ter de esperar e nos adaptar se for necessário», limitou-se a dizer Luís Freire.

Vitória de Guimarães e Nacional defrontam-se esta quinta-feira às 20h15, no D. Afonso Henriques, num jogo em atraso da 12.ª jornada da Liga.