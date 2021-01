O jogo entre o Vitória de Guimarães e o Farense foi novamente adiado. O problema do gelo no relvado não foi totalmente solucionado e, por isso, o jogo foi novamente adiado.

Apesar deste cenário, o pré-jogo foi em tudo igual a um jogo normal, não se vislumbrando indícios deste desfecho. As duas equipas estiveram no relvado em exercícios de aquecimento, recolhendo aos balneários poucos minutos antes do horário previsto para o início do jogo.

Fábio Veríssimo, árbitro do encontro, fez uma espécie de vistoria ao relvado e reuniu depois com responsáveis da Liga e dos dois clubes, recolhendo toda a gente aos balneários.

Meia hora depois voltou a reunir-se no centro do relvado, numa segunda fase foram chamados à “cimeira” os capitães de equipa, André André e Ryan Gauld, parecendo não haver consenso quanto à realização do jogo, voltando a ser adiado.

O relvado esteve em tratamento desde a véspera, através da utilização de lâmpadas fotovoltaicas, que permaneceram no relvado em funcionamento mesmo nos instantes iniciais do aquecimento. Mesmo antes de oficializado o adiamento do jogo as lâmpadas fotovoltaicas foram novamente colocadas no relvado.

Recorde-se que o Vitória de Guimarães tem já um jogo em atraso, diante do Nacional, que está agendado para as 20h15 da próxima quinta-feira, neste mesmo palco.