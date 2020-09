Ruben Semedo está muito perto de se tornar reforço do Benfica. Nos últimos dias, a SAD encarnada retomou as negociações com o Olympiakos e as duas partes deram passos consistentes em direção a um entendimento.

Nesta altura, portanto, o acordo está próximo, depois de mais conversações que tiveram lugar durante esta segunda-feira, e a perspetiva dos clubes é que o negócio possa ficar fechado nos próximos dias, provavelmente até ao final da semana.

Recorde-se que Ruben Semedo foi identificado muito cedo como o objetivo principal de Jorge Jesus para o reforço do centro da defesa, sendo que para isso se tornou fundamental os tempos em que o treinador e o jogador trabalharam juntos, no Sporting, o que correspondeu provavelmente à melhor fase que Ruben Semedo viveu em Alvalade.

Ora depois de identificar Ruben Semedo como principal objetivo, Jorge Jesus entregou esse dossier à SAD encarnada, que desenvolveu os primeiros contactos. As negociações caíram, porém, num impasse e o dossier ficou arrumado num canto, voltando agora a ser puxado para a frente, e de uma forma tão consistente que o acordo está próximo de ser alcançado.

Nos próximos dias, Ruben Semedo pode ver a luz ao fundo do túnel e receber autorização do Olympiakos para assinar com o Benfica, o que será relativamente rápido depois do entendimento entre os clubes estar fechado.