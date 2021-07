Após 24 anos, Nélson Pereira vai deixar o Sporting.



O anúncio foi feito pelo próprio através de um comunicado nas redes sociais. O antigo guarda-redes escreveu que não foi «ânimo leve» que tomou esta decisão e confessou que idealizava despedir-se «de outra forma».



Nélson lembrou o percurso ao serviço dos leões, iniciado a 1 de julho de 1997, os títulos que conquistou e os cargos pelos quais passou dentro do clube. No entanto, não explicou o motivo da sua saída.



Enquanto jogador, Nélson formou-se no Torreense e após três épocas na equipa principal é que saltou para o Sporting. Esteve nove anos na equipa principal do Sporting, tendo ainda jogado no Estrela da Amadora, Vitória de Setúbal e Belenenses, clube no qual terminou a carreira de guarda-redes.



O comunicado de Nélson na íntegra:



Ao fim de 24 anos de Leão ao peito, não é de ânimo leve que anuncio a minha saída do Sporting Clube de Portugal. Pretendia despedir-me de outra forma e por outra via, mas não foi possível.

Quando entrei no clube pela primeira vez, a 1 de julho de 1997, estava longe de imaginar que a minha carreira de leão ao peito fosse tão longa e gratificante.



No Sporting conquistei 10 títulos como jogador e treinador. Fui duas vezes campeão nacional, conquistei três Taças de Portugal, duas Taças da Liga e três Supertaça. Dir-se-á que é pouco para um clube com a dimensão do nosso, mas tenho um orgulho gigante no meu currículo, vestido de verde e branco. Fui jogador e capitão de equipa, fui treinador, fui coordenador técnico do departamento de guarda-redes. Na última época, fui diretor de futebol da equipa B, e jamais esquecerei a promoção à recém criada Liga 3.



Orgulho-me da forma como trabalhei, e de todos aqueles que me acompanharam nesta viagem.

Orgulho-me de fazer parte desta família que tem adeptos fantásticos, e a quem estou grato pelo apoio e carinho que sempre senti e sinto, mesmo nos momentos mais difíceis.



Mas sou também profissional de futebol e por isso, da mesma forma com que servi o Sporting Clube de Portugal com esforço, dedicação e devoção, farei o mesmo em qualquer emblema que sirva e represente daqui em diante.



Agradeço a todos com quem me cruzei aquilo que me proporcionaram e o que fizeram por mim.

Agradeço ao Sporting Clube de Portugal pelos valores que me transmitiu, e por me ter ajudado a ser o homem que hoje sou.



Levo comigo as palavras de atletas, do futebol e de outras modalidades do universo Sporting, de treinadores e de amigos vários que fiz para a vida, e que já fizeram questão de se despedir de mim , e de me manifestar a gratidão pelo quase quarto de século em que servi o nosso clube.



Esses, jamais os esquecerei!



Obrigado, Sporting Clube de Portugal.