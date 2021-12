[artigo atualizado]



O Paços de Ferreira oficializou na tarde deste sábado a saída do treinador Jorge Simão. Em comunicado, a direção dos castores diz que a decisão foi tomada de forma «consensual, digna e responsável» e reconhece o «profissionalismo, dedicação e competência» do técnico de 45 anos.



Os resultados estavam a ser muito maus. O Paços está há dez jornadas sem vencer na Liga e nos últimos 14 compromissos só venceu uma vez, em casa do Águias de Moradal.



Jorge Simão sai com cinco vitórias em 23 jogos, com uma delas a ser absolutamente histórica: a 19 de agosto, o Paços venceu o poderoso Tottenham na Mata Real por 1-0.



O treinador já estivera em Paços de Ferreira em 2015/16, com resultados bem melhores. Após a derrota contra o Gil Vicente, e questionado pelo Maisfutebol, Jorge Simão garantira «nunca desistir» dos seus projetos.



17 horas depois, já não é treinador do Paços.

«A direção do FC Paços de Ferreira SDUQ Lda. e a equipa técnica, liderada pelo mister Jorge Simão, reuniram no dia de hoje e, de forma perfeitamente consensual, digna e responsável, entenderam fazer cessar com efeitos imediatos o contrato de trabalho celebrado, pelo que a partir da presente data estão terminadas as suas funções no Clube.

A direção do FC Paços de Ferreira SDUQ Lda. pretende reconhecer de forma veemente e sincera o profissionalismo, dedicação e competência de toda a equipa técnica, que infelizmente não foi possível materializar em resultados desportivos.

Ambas a partes desejam as maiores felicidades, sucessos profissionais e institucionais, numa ligação que num clube como o FC Paços de Ferreira perduram além das relações contratuais.»