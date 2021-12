Jorge Simão garante que não vai desistir da missão em Paços de Ferreira e avisa que nunca desistiu ao longo da sua carreira, «mesmo em cenários de grande dificuldades».



No final da derrota contra o Gil Vicente, o treinador falou sobre a sua situação no clube. «Quando optei por ser treinador, passei a guiar-me por determinados princípios. A minha carreira tem sido sempre assim. Um desses é nunca desistir. E nunca desisti.»



Compreensivelmente incomodado com o golo sofrido em cima do apito final, Jorge Simão fala de «pancada muito forte», mas também de esperança para dar a volta no futuro.



«Se falei com o presidente? Cruzei-me com o presidente, de forma rápida. A decisão não tem de partir do treinador, eu estou cá para trabalhar enquanto acharem que eu devo cá estar. Nunca desistirei, por mais difícil que o cenário possa ser.»



O Paços de Ferreira está há dez jornadas sem vencer na Liga e tem uma vitória nas últimas 14 partidas - em casa do Águias de Moradal.