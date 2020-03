Pedrinho, médio do Paços de Ferreira, inaugurou a contagem na Vila das Aves com um golo fantástico, que poderá surgir entre os melhores da Liga 2019/20.



Ao minuto 27 do duelo com o Desportivo das Aves, Pedrinho aproveitou um alívio da defesa local para encher o pé e rematar de primeira, de fora da área, para o fundo da baliza.



Ora veja: