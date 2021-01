A FIGURA: Hélder Ferreira

O extremo personifica na perfeição o que Pepa fez a este Paços, uma equipa onde todos defendem e todos podem atacar. Foi ele quem sofreu o penálti que deu vantagem aos castores, foi sempre uma seta apontada à área do Belenenses em transição, mas também nunca virou a cara à luta na hora de ajudar na retaguarda. É um virtuoso convertido em operário.

O MOMENTO: Diaby acaba com as dúvidas… se é que existiam (90+1)

Apesar da vantagem ser curta, o Paços pareceu controlar sempre a partida frente ao Belenenses. Por isso, o 2-0, apontado apenas nos descontos, deu a tranquilidade para os minutos finais, mas apenas confirmou o que estava já à vista de todos.

OUTROS DESTAQUES

Eustáquio

Que regalo ver o internacional sub-21 por Portugal de voltaa um nível tão elevado depois da grave lesão que sofreu no México. Eustáquio é o pendulo do meio campo pacense e oferece tranquilidade em todas as ações. Muito inteligente sem bola e sabe sempre o que fazer quando a tem.

Douglas Tanque

Percebe-se o porquê de ser um dos melhores marcadores da Liga. O camisola 99 do P. Ferreira não precisa de muito espaço para armar o potente remate e tenta de todo o lado. Na primeira parte, viu Kritciuk negar-lhe o golo duas vezes, não desistiu, mas saiu em branco do Jamor.

Bruno Costa

Marcou o penálti de forma exímia o penálti que deu vantagem ao P. Ferreira na primeira parte e voltou a estar perto do golo na segunda, de livre direto.

Jordi

Três defesas fundamentais para segurar a vantagem mínima deram a tranquilidade que a equipa precisava para gerir o jogo. Mostrou que não precisa de estar sempre em jogo para ser uma das figuras, porque quando é chamado, diz presente.

Kritciuc

O guarda-redes russo é um dos valores seguros da Liga e uma clara mais-valia na equipa de Petit. Muito seguro tanto entre os postes como quando tem de sair da baliza. Travou duelo interessante com Douglas Tanque e levou a melhor sobre o bombardeiro pacense.

Miguel Cardoso

Foi o jogador do Belenenses que mais tentou levar a equipa para a frente. Tentou várias vezes o remate, na maioria das vezes de fora da área, e lutou até ao fim para que a equipa lisboeta levasse algo de positivo da partida.