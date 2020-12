O Benfica bateu o Paços de Ferreira por 2-1, no Estádio da Luz, em jogo da 8.ª jornada da Liga, com um golo ao cair do pano.

O Paços esteve a ganhar desde o minuto 24, com um golo de Reabciuk, mas o Benfica empatou aos 58, por Rafa Siva. O golo da vitória chegou já em tempo de compensação, marcado por Waldschmidt.