César Peixoto, treinador do Paços de Ferreira, em declarações na sala de imprensa do Bessa, após a derrota por 1-0 frente ao Boavista, em jogo da quinta jornada da Liga:



«Não entrámos bem. O Boavista entrou por cima, mas reequilibrámos o jogo. A primeira parte foi muito dividida com oportunidades de parte a parte. Na segunda parte corrigimos algumas coisas. Entrámos a conseguir ter mais bola, a jogar no meio-campo adversário. O Boavista jogou mais direto e à procura dos espaços nas suas costas. Fazemos o 1-0 e esse momento mudou completamente o jogo em termos emocionais para ambas as equipas. O lance é muito duvidoso e acaba por ditar o resto do jogo. Jogámos mais com o coração do que com a cabeça, mas ainda assim, tivemos bola e forçámos o Boavista a jogar no seu meio-campo defensivo. O Boavista fez golo numa transição depois de uma perda de bola nossa. Acabámos por ter uma situação de um penálti que não foi marcado. É injusto. O resultado mais justo seria o emapte.



Acho que criámos situações na primeira parte. Lembro-me da situação em que pressionámos o guarda-redes e em que a bola foi tirada em cima da linha de golo. Há outro lance em que a bola atravessa a pequena área e ninguém desvia. Tivemos ainda mais dois ou três remates. O Boavista foi mais eficaz. Teve duas situações pelo Gorré, mas o jogo foi dividido. O Boavista jogou mais fechado e tentou sair em transição. Foi assim que criou duas ou três situações. O golo anulado dita muito do que foi o restante jogo. Temos criado situações, mas não temos sido eficazes. O Boavista ganhou, mas criámos três ou quatro oportunidades para marcar. No último lance do jogo, o Koffi ganha a frente ao defesa do Boavista e é atingido na perna quando poderia fazer golo.



Temos jogadores importantes de fora como o Nico e Luiz Carlos. É preciso equilíbrio e tempo para os jogadores novos se adaptarem a um novo campeonato e a um novo país. (…) Estamos a tentar encontrar soluções que agora vamos ter. Os jogadores novos estão cada vez mais enquadrados. O Bastien chegou há pouco e foi a jogo, o Kayky fez o terceiro jogo. É um jogador em quem depositamos muitas esperanças. Estamos a crescer enquanto equipa, mas não da melhor maneira. Era preferível crescer com resultados. Era mais fácil e melhor, mas é o que temos. Não podemos virar a cara à luta, temos coisas para melhorar. A culpa não pode ser só dos árbitros. Temos de fazer mais.»