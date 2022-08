P. Ferreira e Portimonense, duas equipas que perderam na 1.ª jornada da Liga 2022/23, defrontam-se nesta segunda-feira (20h30) no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.

César Peixoto espera mais eficácia da formação pacense na receção aos algarvios: «É importante começar o campeonato em casa a vencer e esperamos ser mais eficazes. Temos de criar um ambiente difícil para mantermos as dificuldades que os adversários costumam sentir a jogar aqui, até porque em casa temos de ser favoritos.»

«Vai ser um jogo difícil, o Portimonense no ano passado fez mais pontos fora do que em casa, são muito fortes nos duelos e bolas paradas, tanto defensiva como ofensivamente, muito competitivos e agressivos. Só temos de contrapor esse maior poderio físico com a nossa forma de jogar. São mais altos e robustos, mas isso não quer dizer nada», salientou o treinador do P. Ferreira.